Geleneksel El Sanatları Bölümü'nde Başarı Sergisi - Son Dakika
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Geleneksel El Sanatları Bölümü'nde Başarı Sergisi

Geleneksel El Sanatları Bölümü\'nde Başarı Sergisi

Atatürk Üniversitesi'nde öğrenciler, geleneksel sanatı modern yaklaşımlarla sergiledi.

29.01.2025 16:43
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Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü, 2024-2025 güz dönemini birbirinden özel etkinlik ve sergilerle tamamladı.

Öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökerek geleneksel sanatları modern yaklaşımlarla harmanladı. Sergilenen eserler, bölümdeki eğitimin kalitesini ve öğrencilerin yeteneklerini gözler önüne serdi.

Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu'nun liderliğinde, Öğr. Gör. Aydan Akkök tarafından verilen uygulamalı eğitimlerle öğrenciler, geleneksel el sanatlarına yenilikçi bir soluk kazandırdı. Ebru, çini, minyatür ve hat gibi alanlarda hazırlanan eserler hem kültürel mirası yüceltme hem de sanata çağdaş bir yorum getirme hedefini başarıyla yansıttı.

Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu: "Kültürel Mirasımızı Yaşatmak Öncelikli Görevimizdir"

Öğrencilerin yoğun emek verdiği çalışmaları değerlendiren Prof. Dr. Nadaroğlu, geleneksel el sanatlarının Türk kültüründeki yerinin önemine vurgu yaptı. Nadaroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Geleneksel el sanatlarımız, geçmişle bugün arasındaki en güçlü bağlardan biridir. Öğrencilerimizin, bu değerleri geleceğe taşımak için büyük bir özveriyle çalıştığını görmek bizleri gururlandırıyor. Bu sergiler, onların yeteneklerini geliştirmeleri için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Çalışmalarıyla bizlere ilham veren öğrencilerimizi yürekten kutluyorum."

Görsel ve Uygulamalı Eğitimle Gelen Başarı

Öğr. Gör. Aydan Akkök liderliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, öğrencilerin hayal güçlerini sanata dönüştürdüğü bir platform sağladı. Akkök, derslerde verilen eğitimin uygulamalı olarak hayata geçirildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Geleneksel sanatların yaşatılması ve bu mirasın çağdaş dünyada yer bulması için öğrencilerimizle birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Sergilerde ortaya çıkan ürünler, onların hem öğrenme süreçlerini hem de farklı düşünce becerilerini geliştirdiğini gösteriyor. Her biriyle gurur duyuyorum."

Sanatseverlerden Yoğun İlgi

Sergilenen eserler hem öğrenciler hem de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Geleneksel Türk motifleri ve el sanatlarının modern yorumlarıyla hazırlanan eserler, sanatseverlerden tam not aldı. Sergilerde ayrıca, öğrencilerin dönem boyunca üzerinde çalıştığı kişisel projelere de yer verildi.

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Geleneksel El Sanatları Bölümü, düzenlediği etkinliklerle hem öğrencilere eşsiz bir öğrenme deneyimi sundu hem de kültürel mirası koruma misyonunu başarıyla yerine getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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