Geleneksel Müderris Mahallesi Şenliği Komşuluk İlişkilerini Güçlendirdi

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Mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla Müderris Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Kütahyalılar ve konuklar, mahalle sakinlerinin el emeğiyle hazırladığı birbirinden lezzetli ikramlar eşliğinde komşuluk ilişkilerini pekiştirdi.

Müderris Mahallesi Muhtarı İsmail Yılmaz öncülüğünde düzenlenen Geleneksel Müderris Mahallesi Şenliği vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Mahalledeki sıcaklık, samimiyet ve dayanışma ruhunun canlanması için büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici, "Köklü bir geçmişe sahip olan Müderris Mahallesi, geçmişten günümüze taşıdığı değerleriyle bizlere ilham veren özel bir yer. Bu değerleri koruyarak geleceğe taşımak hepimizin görevi. Bu sebeptendir ki; bu tür etkinlikler, bizi bir araya getiren ve komşuluk bağlarımızı güçlendiren önemli birer fırsattır" dedi.

Başkan Yardımcısı Ekici, belediye olarak mahalle ve şehir kültürünün sürdürülebilirliğini sağlamak için çeşitli projeler ve etkinlikler yapmaya özen gösterildiğini vurgulayarak, etkinliğin büyük bir anlam ifade ettiğini belirtti ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Birlik, beraberlik ve komşuluk ilişkilerinin öne çıktığı renkli etkinliğe; Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkan Yardımcıları Kemalettin Ekici, Ümit Tulum ve İsmail Cenker, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. - KÜTAHYA