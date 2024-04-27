Gelibolu Belediye Başkanı öğrencilerle buluştu

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Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Çanakkale'de düzenlenen futsal turnuvasında şampiyon olan 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Çanakkale'de düzenlenen futsal turnuvasında şampiyon olan 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencileri, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak'ı ziyaret etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden ve çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Soyuak, her daim sporun ve sporcunun yanında olacağını belirtti. - ÇANAKKALE