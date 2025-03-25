Gelibolu\'da Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Ramazan ayı nedeniyle şehit ve gazi aileleriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Gelibolu Orduevindeki iftar programına, Kaymakam Bekir Abacı ve Eşi Dr. Fendiye Büşra Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, daire müdürleri, şehit ve gazi aileleri katıldı.

İftar öncesinde, Kaymakam Bekir Abacı, şehit yakınları ve gaziler ile tek tek ilgilenerek sohbet etti. - ÇANAKKALE