Gelinlikçiler, Pazar günü kapalı olma kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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Gelinlikçiler, Pazar günü kapalı olma kararına tepki gösterdi

Gelinlikçiler, Pazar günü kapalı olma kararına tepki gösterdi

Kadın ve erkek kuaförleri ile güzellik salonlarının Pazar günü kapalı olması kararı, gelinlikçi esnafının da tepkisini çekti. Gelinlik satışı yapan işletmeciler, Pazar günleri iş yerlerinin kapalı olması halinde önceden rezervasyon yapan müşterilerinin de mağduriyet yaşadığını belirtti.

11.07.2024 12:24
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Kadın ve erkek kuaförleri ile güzellik salonlarının Pazar günü kapalı olması kararı, gelinlikçi esnafının da tepkisini çekti. Gelinlik satışı yapan işletmeciler, Pazar günleri iş yerlerinin kapalı olması halinde önceden rezervasyon yapan müşterilerinin de mağduriyet yaşadığını belirtti.

Erkek ve kadın kuaförleri ile güzellik merkezlerinin Pazar günleri kapalı olması kararı, gelinlik satışı yapan işletmecilerin de tepkisini çekti. Pazar günleri evlenecek olan vatandaşların gelinlikleri için aylar öncesinden rezervasyon yapıldığını ifade eden işletmeciler, Pazar günleri dükkanlarının kapalı olması halinde müşterilerinin gelinliklerini hazırlayamayacaklarını ve bu durumun hem kendilerini hem müşterilerini mağdur edeceğini ifade etti.

İşletmeci Çağlar Akhüseyin, "Kuaför ve gelinlik işletmecisi olarak ben katılmıyorum. Pazar günlerinin kapalı olmasına karşıyım. Bizim rezervasyonlarımız organizasyonlarımız bir yıl öncesinde hazırlanmaya başlıyor. Biz Pazar günü kapatırsak bu insanları nerede hazırlayacağız. Gerçekten büyük bir problem olacak. O kadar insan kaparo verdi, ne yapacaklar? Bütün kuaförler kapalı olursa gelinler ve yakınları nerede hazırlanacak? Bunlar için de çözüm istiyoruz. Düğün salonları ya da nikah salonları işletmelerine devam ederken kuaförler neden devam etmiyor? Salı günleri kapalı olması bizim için yeterli. Müşterimiz de personelimiz de çok memnun. Pazar günleri kuaför salonları kapatılırsa hem müşteriler için hem de bizler için büyük problem olacak" dedi.

Sennur Başkaya adlı vatandaş, "Bence yanlış. Çünkü pazar ve cumartesi günleri düğünlerde yoğunluk oluyor. Onların iptal edilmesine sebep olur" dedi. Rabia Özkaya, "Ben kararı doğru bulmuyorum. Gelinlik firmalarını ve gelinleri zorlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İşletme çalışanı Derya Yalçın, "Bu müşterilerim için sıkıntı olacak. Kuaförlerin Pazar günleri kapanmasını istemiyoruz" diye konuştu. Başka bir çalışan Seren Dinç, "Kuaförlerin hafta sonu kapalı olması demek hem esnaf hem müşteri içim mağduriyet demek. Kapatılırsa ne olacak? Bir yıllık organizasyonumuz var. Müşteriye 'buyurun gelinliğiniz, gidin nerede isterseniz orada yaptırın' mı diyeceğiz? Neden evlerde hizmet verelim, ya da hafta sonu neden evde olalım? Bizim iş yerlerimiz var. Birçok sektörü etkiliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kuaför, Güzellik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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