Gemiç Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Eskişehir Seyitgazi ilçesine bağlı Gemiç Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi.

Gemiç Mahalle Muhtarı Osman Kaya tarafından düzenlenen, iftar programına katılan Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak mahalle sakinleri ve misafirlerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Seyitgazi Kaymakamı Baytak; "İftar programında sizlerle bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı şüphesiz sahip olduğumuz nimetlerin farkına varıp şükretmek için bulunmaz fırsatların olduğu bir aydır" diye konuştu. Gemiç mahallesinde ki iftara Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor işletme Müdürü Bilal Ambar, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Türk katıldı. - ESKİŞEHİR