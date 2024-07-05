Gemlik Adliyesinde görev süresi tamamlanan savcı ve hakimlere veda gecesi düzenlendi

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Gemlik Adliyesinde görev süresi tamamlanarak farklı şehirlere tayin olan savcı ve hakimlere veda gecesi düzenlendi.

Bir mekanda düzenlenen geceye, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtalan, Bursa Garnizonvekili Murat Dülgar, Gemlik Belediye Başkanvekili Durmuş Uslu, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Gemlik'te bulunan oda ve STK temsilcileri, emniyet ile jandarma mensupları ve adliye personeli katıldı.

Programda söz alan Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, "Vedalar içinde ayrılığı bırakıyor, bu yüzden hüzünlüdür. Yeni yerler için de heyecanlıdır. Mesleğimiz gereği belli aralarla tayin ve yeni görev yerlerinde çalışmak durumundayız. Yeni yerler de, ayrı bir mutluluk ve keyif duymaktayız. Ben Gemlik'te görev yaptığımız sürede, aramızdan ayrılacak personelimizin yükümüzü hafiflettiğini gördük. Yeni görev yerlerinde de, aynı başarıyı sürdüreceklerini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Gecede başsavcılık tarafından hazırlanan plaketler katılımcılar tarafından hakim ve savcılara takdim edildi. - BURSA