Gemlik Belediye Meclisi\'nde İhtisas Komisyonları Seçildi

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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren başkanlığında toplanan Gemlik Belediye Meclisi'nde, ihtisas komisyonları seçimi yapıldı.

CHP Grubu'nun önerisiyle, Gemlik'teki trafik sorununa yönelik çalışmalar yapmak için ilk kez 'Trafik Düzenleme Komisyonu' kuruldu. Belediye Meclisi'nin her ayın ilk Çarşamba günü yapılmasına karar verilirken, oylamada Gemlik Belediye Başkanvekilleri Şükrü Aksu (CHP) ve İbrahim Tokgöz (CHP), encümen üyeliklerine ise Emin Filiz (CHP), Şükrü Aksu (CHP) ve Fatih Aydın (CHP) seçildi.

Komisyonlar ve üyeler ise şu şekilde oluştu;

"Plan ve Bütçe Komisyonu, CHP'den Berna Işıkdoğan, İbrahim Tokgöz ve Fatih Uzun. AK Parti'den Murat Yavuz. MHP'den Tuncay Yalçın. İmar Komisyonu, CHP'den Nilsu Sertaslan, Yahya Emrecan Uzunkaya ve Çetin Pehlivan. AK Parti'den Hüseyin Ulukaya. MHP'den Mehmet Öksüz. Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu, CHP'den İbrahim Tokgöz, Tarık Erdem ve Mustafa Duran. AK Parti'den Aynur Beki. MHP'den Tuncay Yalçın. Hukuk Komisyonu, CHP'den Nilsu Sertaslan, Hüseyin Çelik ve İlhan Ermiş. AK Parti'den Turgut Durmuş. MHP'den Birtan Kaan Saat. Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, CHP'den Tolga Sarışen, Fatih Aydın ve Mehmetşah Kızılaltun. AK Parti Osman Aslan. MHP'den Mehmet Demir. Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu. CHP'den Şahin Karpeli, Sabahattin Kul ve Erdi Şahin.

AK Parti Selim Yavuz. MHP'den Mehmet Demir. Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu, CHP'den Fatih Uzun, Çetin Pehlivan ve Yahya Emrecan Uzunkaya. AK Parti'den Selim Yavuz. MHP'den Mehmet Öksüz. Trafik Düzenleme Komisyonu, CHP'den Tolga Sarışen, Fatih Aydın ve Mustafa Duran. AK Parti'den Aynur Beki. MHP'den Tuncay Yalçın." - BURSA