Gemlik Belediyesi Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi\'nde Yeni Yıl Kutlaması

Gemlik Belediyesi Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi sakini yaşlılar, hazırlanan özel bir organizasyonla yeni yıla 'merhaba' dedi.

Gemlik Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi'nde ağırladığı yaşlıları unutmadı. Gemlikli müzisyen Saim Celayır ve orkestrasının seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle güzel anlar yaşayan yaşlılar, hep bir ağızdan söyledikleri şarkılarla gecelerine neşe kattılar.

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hekim Hakan Uğur'un eşlik ettiği program, yılbaşı pastası kesimi ile devam etti.

Kısa bir konuşma yapan Uğur, "Gemlik Belediyesi olarak konuk evimizde ikamet eden sizleri sadece hizmet verdiğimiz vatandaşlarımız gibi değil, ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Siz değerli büyüklerimizle aynı çatı altında buluşmaktan çok memnunuz. Her günümüz böyle neşeli geçsin. 2024 yılı sağlık, mutluluk ve huzur getirsin" dedi.

Kurşunlu Yaşlı Konuk Evinde sakinleri ise tesisten çok memnun olduklarını belirterek, Gemlik'in ihtiyacı olan bu hizmeti yaşlılara sunduğu için Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a teşekkür etti.