Gemlik Belediyesi'nden cenaze evlerine yemek desteği

Gemlik Belediyesi cenaze evlerine üç çeşit yemek ulaştıran ulaştırıyor.

Cenazesi olan evlere yük getiren yemek yapma sıkıntısını vatandaşa yaşatmayan Gemlik Belediyesi, kendi aşevinde hazırladığı sıcak yemekleri ekipleri aracılıyla vatandaşın kapılarına kadar götürüyor.

Belediye olarak vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "İnsan merkezli belediyecilik yapıyoruz. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. Engellilere, yaşlılara, gençlere, esnafa ve evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hemşerilerimize ücretsiz hizmetler sunuyoruz. "dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi'nin ilçede yaşayan 118 bin vatandaşın her zaman yanında olduğunu vurgulayarak, "Cenaze evinde herkes yaslı iken acılı aile yemek yapma telaşına düşüyor. Yakınının acısı soğumadan bazen hiç tanımadığı kişilere yemek yapmak için telaşa giriyor. Gemlik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için bir proje geliştirdik. Cenaze evlerine üç çeşit sıcak yemek servisi yapmaya başladık. Bizim amacımız vatandaşımızın yaşadığı bu zor günlerde bir nebze olsun destek olmak ve acısını paylaşmaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA