Gemlik Belediyesi'nden Ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi'nden Ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti

Gemlik Belediyesi\'nden Ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti

Gemlik Belediyesi, yatağa bağımlı hastalara Bursa'daki hastanelere ücretsiz nakil hizmeti sunarak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar randevu alabiliyor.

26.02.2025 15:16  Güncelleme: 15:17
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Gemlik Belediyesi, sosyal ve sağlık alanındaki önemli hizmetlerinden biri olan Ücretsiz Hasta Nakil Aracı ile vatandaşlara büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Yatağa bağımlı hastalar için sunulan bu hizmet kapsamında, hastalar Bursa'daki tüm hastanelere iki sağlık personeli eşliğinde ücretsiz olarak naklediliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 0552 047 08 95 numaralı telefondan randevu alabiliyor.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bir yılda yaklaşık 650 hastanın bu hizmetten faydalandığını belirterek şunları söyledi;

"Bu çalışma ile sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı ve Gemliklilerin sağlık ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunmayı hedefliyoruz. Gemlik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutmaya devam edecek, sosyal belediyecilik anlayışıyla desteklerimizi sürdüreceğiz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Belediyesi'nden Ücretsiz Hasta Nakil Hizmeti - Son Dakika

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