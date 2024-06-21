Gemlik Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nden önemli bir sosyal sorumluluk projesi

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Gemlik Belediyesi, duyarlı Gemlik halkının kurban ve adak bağışlarıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Sosyal İşlerden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Tolga Sarışen'in önderliğinde yürütülen projede, katlı otopark altındaki Sosyal İşler Müdürlüğü alanında 13 metrekarelik modern bir buzhane kuruldu.

Projede, hayırsever vatandaşların bağışladığı kurbanlar ve adaklar, hijyenik şartlar altında işlenerek kıyma ve kuşbaşı olarak vakumlanmakta ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Duyarlı Gemlik halkının katkılarıyla, hem israfın önüne geçilmekte hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülmektedir.

Gemlik Belediye Meclis Üyesi Tolga Sarışen; "Gemlik Belediyesi olarak, bu anlamlı projede başta başkanımız Şükrü Deviren'e, emeği geçen Gemlik Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeline ve desteklerini esirgemeyen halkımıza teşekkür ederiz. Projemizin, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu. - BURSA