Gemlik Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nden önemli bir sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika
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Yerel

Gemlik Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nden önemli bir sosyal sorumluluk projesi

Gemlik Belediyesi, duyarlı Gemlik halkının kurban ve adak bağışlarıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi. Projede, hayırsever vatandaşların bağışladığı kurbanlar ve adaklar, hijyenik şartlar altında işlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

21.06.2024 15:31
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Gemlik Belediyesi, duyarlı Gemlik halkının kurban ve adak bağışlarıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Sosyal İşlerden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Tolga Sarışen'in önderliğinde yürütülen projede, katlı otopark altındaki Sosyal İşler Müdürlüğü alanında 13 metrekarelik modern bir buzhane kuruldu.

Projede, hayırsever vatandaşların bağışladığı kurbanlar ve adaklar, hijyenik şartlar altında işlenerek kıyma ve kuşbaşı olarak vakumlanmakta ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Duyarlı Gemlik halkının katkılarıyla, hem israfın önüne geçilmekte hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülmektedir.

Gemlik Belediye Meclis Üyesi Tolga Sarışen; "Gemlik Belediyesi olarak, bu anlamlı projede başta başkanımız Şükrü Deviren'e, emeği geçen Gemlik Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeline ve desteklerini esirgemeyen halkımıza teşekkür ederiz. Projemizin, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Kurban, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gemlik Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nden önemli bir sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika

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