Gemlik Belediyesi ve Byshiv Kenti Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi ve Byshiv Kenti Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Gemlik Belediyesi ve Byshiv Kenti Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Gemlik Belediyesi, Ukrayna'nın Byshiv kenti ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Protokol kapsamında iki şehir arasında iş birliği ve ortak projeler için çevrimiçi toplantılar düzenlendi. Gemlik Belediye Başkanı, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacaklarını belirtti.

27.02.2025 14:29  Güncelleme: 14:31
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Gemlik Belediyesi ve Ukrayna'nın Byshiv kenti kardeş şehir protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, çevrimiçi toplantıda bir araya gelen yetkililer, iki şehir arasında iş birliği ve ortak projeler hakkında görüştü.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, savaşın sona ermesinin ardından Gemlik Belediyesi teknik ekiplerinin Byshiv'e giderek yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacağını açıkladı. Başkan Deviren, uzman ekiplerin sahada incelemeler yaparak ihtiyaç duyulan alanlarda destek sunacağını belirtti ve bu kardeşlik bağının her iki şehir için de faydalı olmasını temenni etti. Ayrıca, sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Belediyesi ve Byshiv Kenti Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemlik Belediyesi ve Byshiv Kenti Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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