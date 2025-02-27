Gemlik Belediyesi ve Byshiv Kenti Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

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Gemlik Belediyesi ve Ukrayna'nın Byshiv kenti kardeş şehir protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, çevrimiçi toplantıda bir araya gelen yetkililer, iki şehir arasında iş birliği ve ortak projeler hakkında görüştü.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, savaşın sona ermesinin ardından Gemlik Belediyesi teknik ekiplerinin Byshiv'e giderek yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacağını açıkladı. Başkan Deviren, uzman ekiplerin sahada incelemeler yaparak ihtiyaç duyulan alanlarda destek sunacağını belirtti ve bu kardeşlik bağının her iki şehir için de faydalı olmasını temenni etti. Ayrıca, sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti. - BURSA