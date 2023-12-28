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Gemlik Belediyesi, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört farklı bölgesinde yol yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Parke taş çalışmaları, asfalt yapımı için ön hazırlıklar ve yol genişletme çalışmaları yapılan bölgelerde ulaşım kalitesi artırılıyor. Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçede yapılan çalışmaların 2024 yılında da devam edeceğini belirtti ve Gemlik'in ulaşım kalitesini artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Gemlik Belediyesi, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
28.12.2023 - 14:37,
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Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin dört farklı bölgesinde yol yapımı çalışmalar sürdürülüyor.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi 395. sokakta parke taş çalışmasını sürdüren ekipler, Eşref Dinçer Mahallesi 315 ve Orhaniye Mahallesi Alemdar Caddesi'nde asfalt yapımı için ön hazırlıklarını yapıyor. Hisartepe Mahalesi Kına Sokak'ta ise mevcut yolu genişletmek için duvar çalışması devam ederken, bu çalışmanın akabinde asfalt serim işlemi gerçekleşecek.

Başkan Sertaslan, "İlçemizin ulaşım kalitesini artırmaya devam edeceğiz"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi olarak 2023 yılında ilçe genelinde yaklaşık 100 bin metrekarelik parke taş serim işlemi gerçekleştirdiklerini ifade ederken, bu çalışmaların 2024 yılında da aralıksız süreceğini belirtti. Şu anda ilçenin dört farklı noktasında ulaşımın kalitesini arttırmak için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Başkan Sertaslan, "Yıl içerisinde ilçemizde onbinlerce metrekarelik parke taş ve binlerce ton asfalt çalışması yapıyoruz. İlçemizde sorun olan sokakları tespit edip gerekli çalışmaları ivedilikle yerine getiriyoruz. Altyapı sıkıntısı ve devam eden inşaatlar sebebiyle mağdur olan vatandaşlarımızın olduğunun farkındayız. İlgili kurumlar gerekli çalışmaları yapmasının akabinde bizlerde Gemlik Belediyesi olarak bu bölgelerde yol yapım işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gemlik'in ulaşım kalitesini arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gemlik Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları için mahalle sakinleri Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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