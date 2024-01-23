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Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Fırınlarda Denetim Yaptı - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Fırınlarda Denetim Yaptı

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda gramaj ve tarife denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, fiyat listesine uygun satış yapılıp yapılmadığı, ekmeklerin gramajı ve fiyat listeleri kontrol edildi. Fırıncılara fiyat listesi ve gramajın görülebilecek yerlere asılması konusunda uyarı yapıldı. Denetimlerin sıkça devam edeceği belirtildi.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Fırınlarda Denetim Yaptı
23.01.2024 - 14:44,
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Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki fırınlarda gramaj ve tarife denetimi yaptı.

Gemlik'teki tüm fırınları denetleyen zabıta müdürlüğü ekipleri, belirtilen fiyat listesine uygun olarak satış yapılıp yapılmadığını, ekmeklerin gramajını ve fiyat listelerini kontrol etti.

Ekipler, fırıncılara fiyat listesi ve gramajın vatandaşlar tarafından görülebilecek yerlere asılması konusunda uyarı yaparken; Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bundan sonra denetimlerin sıkça devam edeceğinin altını çizdi.

Bir fırının tarifeye uymadığını tespit eden zabıta ekipleri, işletme hakkında tutanak tutarak, gereğini yapılması için ilgili kurumlara gönderdi.

Kaynak: ANKA
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