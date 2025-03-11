Gemlik'te Çarşı Deresi Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Yerel

Gemlik'te Çarşı Deresi Temizlik Çalışmaları Başladı

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Gemlik Belediyesi, Çarşı Deresi'nde geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde yürütülen bu çalışma kapsamında dere temizliği ve çevre düzenlemesi yapılacak.

11.03.2025 10:50  Güncelleme: 10:57
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Gemlik çarşı deresinde kapsamlı temizlik çalışması başladı

BURSA - Gemlik Belediyesi, Çarşı Deresi'nde geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürütülen çalışma kapsamında, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve BUSKİ ekipleri koordineli şekilde dere temizliğine başladı.

Yağışların azalmasıyla birlikte su akışının yavaşladığı dere, havaların ısınmasıyla birlikte yosunlanma ve balçık oluşumu nedeniyle kirlilik tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Ekipler, çalışmalara ilk olarak balçık tabakasını temizleyerek başladı. Bu aşamanın ardından derenin suyunun daha berrak ve sağlıklı hale gelmesi için kapsamlı bir bakım süreci uygulanacak.

Sadece su temizliğiyle sınırlı kalmayan çalışma, dere çevresi de temizlenecek. Ekipler, çevrede biriken çöpleri ve yabani bitkileri temizleyerek, derenin hem estetik hem de çevresel açıdan daha sağlıklı bir hale getirilmesini hedefliyor.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu temizlik çalışmalarının sadece kısa vadeli bir çözüm olmayacağını, dereyi daha sağlıklı tutmak adına düzenli bakım çalışmalarının devam edeceğini belirterek çarşı Deresi'nin ilçenin doğal güzelliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Başkan Deviren, "İlçemize yakışan bir hale getirmek için Büyükşehir Belediyemizle koordineli şekilde çalıştığımız Çarşı Deresi'nde kapsamlı bir temizlik başlattık. Öncelikle balçık tabakasını temizleyerek derenin suyunu berrak hale getireceğiz. Bu çalışmayla hem çevreyi koruyacağız hem de halkımızın daha sağlıklı bir yaşam alanına kavuşmasını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik'te Çarşı Deresi Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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