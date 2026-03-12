Gemlik'te Patili Canlar Rehabilitasyon Merkezi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 25 dönümlük alanda yapımı devam eden Patili Canlar Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, tamamlandığında 800 hayvan kapasiteli, içerisinde ziyaretçilerin vakit geçirebileceği sosyal donatılı bir alan haline gelecek. Merkezin inşa edildiği alanın özenle seçildiğini söyleyerek çalışmaları yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Projede asıl amacımız hayvan sevgisini kazandırmaktır. Merkezimiz tamamlandığında, öğrencilerin de buraya gelerek hayvanlarla vakit geçirmelerini hedefliyoruz" dedi.

Gemlik ilçesinde 170 hayvan kapasiteli Umurbey Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yerine Kurtul Mahallesi'nde 25 dönümlük alanda yapımı devam eden Patili Canlar Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, barınağın inşa süreci hakkında bilgi verdi. Göreve geldiklerinde 70 hayvanın barınabildiği Umurbey Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesini 170' çıkardıklarını söyleyen Deviren, "2009 yılından beri alanda bir değişiklik yapılmamıştı ve biz göreve geldiğimizde 70 olan hayvan kapasitesini 170'e çıkardık. Şimdi ise Kurtul Mahallesi'nde ilk etabı sona eren ve ikinci etabının yapımına başlanan Patili Canlar Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledik" ifadelerini kullandı.

'KORUNAKLI VE ULAŞIMI KOLAY BİR BÖLGE'

Barınağın tamamlandığında 800 hayvana, bakım, tedavi ve sahiplendirme hizmetinin sunulacağını belirten Başkan Deviren, "Projedeki amaçlarımızdan biri, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaktır. Burası dere ağzında oluşu nedeniyle korunaklı ve hayvanlar için uygun bir yer, ayrıca ulaşımı da kolay. Biz burayı tercih ederken kontrol edilebilir ve insanların rahatlıkla ulaşabilecekleri bir alan olmasına dikkat ettik. Vatandaşlarımız çocukları ile birlikte burada vakit geçirsin, hayvanları izlesin ve çocuklara hayvan sevgisini anlatsınlar istiyoruz. Merkez tamamlandığında okullardan da öğrencilerin buraya getirilerek hayvan sevgisi kazandırılmasını amaçlıyoruz. Her okulun bir veya iki hayvanı olsun ve onlara baksınlar istiyoruz. Projede asıl amacımız hayvan sevgisini kazandırmak. Gemlik'te çocuklarımıza hayvan sevgisini nasıl kazandırabiliriz düşüncesiyle mücadele ediyoruz" diye konuştu.