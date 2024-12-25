Gemlik\'te Sağanak Yağış Sonrası Yıkılan Evdeki Çift Misafirhaneye Yerleştirildi

Yerel

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sağanak yağışta tek katlı evleri yıkılan çift, belediyenin misafirhanesine yerleştirildi.

Gemlik ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Orhaniye Mahallesi Topçular Caddesi'nde bulunan tek katlı eve ağır hasar verdi. Evin arka duvarı yıkılırken, içerisi yağmur suyu ve toprakla doldu. Eşyaları su altında kalan ve evleri kullanılamayacak hale gelen çiftin komşuları, Gemlik Belediyesi'ne ihbarda bulunurken, eve gelen ekipler, cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'e iletti. Çift, belediye başkanının talimatıyla, Çukurbahçe mevkiinde bulunan Gemlik Belediyesi misafirhanesine yerleştirilirken, yıkılan evin onarımı için de çalışma başlatıldı.

Haber: Kazım BULUT-Kamera: GEMLİK (Bursa),