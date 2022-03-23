Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Hasan Doğru kıydı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde, tanınmış ve sevilen ailelerinden Altun ve Ekinci ailelerinin evlatları Zeynep ile Hasan, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin nikah akdini gerçekleştiren Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Araban ilçesinde yaşayan Yüksel ile İbrahim Altun'un kızı Zeynep ile İsviçre'de yaşayan Hatice ile Garip Ekinci'nin oğlu Hasan düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen törene Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, STK Temsilcileri ve ilçenin önde gelen isimleri ile Altun ve Ekinci ailelerinin yakınları, akrabaları, dostları ve arkadaşları katıldı.

Evlilikte esas olanın saygı ve sevgi olduğuna dikkat çeken Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru nikah akdinden sonra geç çifte yaptığı konuşmada, "Özellikle sizleri ve ailelerinizi ve tebrik ediyorum. Evliliğiniz daim olsun. Sürdürülebilir bir evlilik, karşılıklı sevgi saygı ve hoşgörüyle iyi gününüzde kötü gününüzde her zaman birbirinize destek olun, evliliğinizdeki bu dayanışma bu mutluluk çocuklarınız için de temel oluşturacaktır. Sizlere ömür boyu mutluluklar diliyorum rabbim sizlere hayırlı evlatlar nasip eylesin" dedi.

Evlilik cüzdanını gelin ve damada teslim eden Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya genç çift ile Altun ve Ekinci ailesi teşekkür etti. - GAZİANTEP