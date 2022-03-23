Genç kadınlara savunma teknikleri anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kadınlara savunma teknikleri anlatıldı

23.03.2022 11:41
Genç kadınlara savunma teknikleri anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de genç kadınlara savunma teknikleri konusunda uygulamalı ve teorik eğitim verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de genç kadınlara savunma teknikleri konusunda uygulamalı ve teorik eğitim verildi.

Düzce'de şiddetle mücadele kapsamında kadınlara çeşitli eğitimler verilmeye başlandı. Bu kapsamda, Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nde genç kadınlara, şiddete karşı neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kurslarda boks antrenörü olarak görev yapan Aslan Doğan, savunma teknikleriyle ilgili hem uygulamalı hem de teorik olarak kadınları bilgilendirdi. - DÜZCE

Genç kadınlara savunma teknikleri anlatıldı
Genç kadınlara savunma teknikleri anlatıldı

YORUMLAR
500
Havalı tabanca atış müsabakaları yapılıyor Havalı tabanca atış müsabakaları yapılıyor Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi

gençlik, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genç kadınlara savunma teknikleri anlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Ukrayna'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu: Avını bekleyen traktör
11:34 Antalya uçağında ortalık birbirine girdi! Ağlayan bebeğe sinirlenen kadın, yolculara tokat attı
11:27 Rus medyasındaki uzmanlar, televizyon ekranlarında Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:47:47. #1.11#
SON DAKİKA: Genç kadınlara savunma teknikleri anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement