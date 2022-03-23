Genç kadınlara savunma teknikleri anlatıldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de genç kadınlara savunma teknikleri konusunda uygulamalı ve teorik eğitim verildi.

Düzce'de şiddetle mücadele kapsamında kadınlara çeşitli eğitimler verilmeye başlandı. Bu kapsamda, Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nde genç kadınlara, şiddete karşı neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kurslarda boks antrenörü olarak görev yapan Aslan Doğan, savunma teknikleriyle ilgili hem uygulamalı hem de teorik olarak kadınları bilgilendirdi. - DÜZCE