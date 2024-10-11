Genç meclis yeni döneme güçlü başlangıç yapacak

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Sungurlu Belediyesi Genç Meclisi, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk toplantısını Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi kahve otağında gerçekleştirdi.

Toplantıda yaz tatili öncesinde alınan kararlar gözden geçirilirken, yeni dönemde yapılacak etkinlikler de planlandı. Genç meclis, bu yıl içinde dergi çıkarma, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında etkinlikler düzenleme ve bir tiyatro ekibi kurma gibi önemli projelere imza atmayı hedefliyor.

Toplantı, verimli geçtiği belirtilerek gençlerin projelere olan motivasyonlarının yüksek olduğu vurgulandı. - ÇORUM