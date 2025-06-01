Genç Mühendisin Uluslararası Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Genç Mühendisin Uluslararası Başarı Hikayesi

Genç Mühendisin Uluslararası Başarı Hikayesi
01.06.2025 10:26
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Sadık Onur Özden, Macaristan'da yüksek lisans sonrası uluslararası firmalarda proje mühendisi oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Sadık Onur Özden, yüksek lisans için gittiği Macaristan'da yaşamaya karar vererek başarılarıyla uluslararası firmaların gözdesi haline geldi. Genç yaşında birçok firmanın radarına giren Özden, Kuark International adlı çok uluslu bir şirkette proje mühendisi olarak işe başladı. Özden, dev firmanın Macaristan ayağında çalışan 5 Türk mühendisten biri oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2021 yılında mezun olan Sadık Onur Özden (28), Macaristan hükümetinin verdiği 'Stipendium Hungaricum' bursunu alarak Debrecen Üniversitesi'nde, 'mühendislik yönetimi' alanında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansı başarıyla tamamlayan Özden, ardından da aynı bursu ikinci kez kazanarak 'Postgraduate Degree' programı kapsamında 'Lean Engineering' eğitimi aldı. Özden, Macaristan'daki başarılı eğitim hayatının sonrasında iş dünyasının da dikkatini çekti. Özden, birçok ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir mühendislik ve proje yönetimi firması Kuark International'da proje mühendisi olarak işe başladı. Saha denetimleri yapan, büyük ölçekli endüstriyel tesis projelerinin ilerlemesini takip eden Özden, "Macaristan'da mutluyum, kariyerime burada devam etmek istiyorum. Teknik ve idari becerilerimi daha da geliştirerek önümüzdeki dönemde uluslararası alanda daha fazla sorumluluk üstlenmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

"Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler"

Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Özden, "Üniversitemin bana kazandırdığı analitik düşünme becerileri ve geniş vizyon sayesinde bugün, Avrupa'nın önde gelen projelerinde teknik ve yönetsel sorumluluklar üstleniyorum. 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla başladığım görevimde; saha denetimleri yapıyor, teklif süreçlerini yönetiyor ve büyük ölçekli endüstriyel tesis projelerinin ilerlemesini takip ediyorum. MOL Olefin adlı bir boru hattı projemiz var. Bu projenin de izmometri kontrol ve güncellemelerinde rol alıyor, günlük şirket içi ve üst yüklenici raporlarını hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Sevdiğim işi yapıyorum"

Kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedeflediğini dile getiren Özden, "Gelecek hedefim, teknik ve idari becerilerimi daha da geliştirerek sürdürülebilir ve yenilikçi projelerde görev almak, uluslararası alanda daha fazla sorumluluk üstlenmek. Edindiğim bilgi ve deneyimleri, kariyerim boyunca hem sektöre hem de topluma katkı sağlamak için kullanmayı hedefliyorum. Macaristan'ı seviyorum. Burada güzel bir çevre kurdum, kariyerimde istediğim gibi ilerliyorum. Çalıştığım firmada da mutluyum. Sevdiğim, ilgi duyduğum bir bölümde okudum. Doğal olarak bu durum, şu anda yaptığım işe de yansıdı, motivasyonumu artırdı. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, bana güvenenleri mahcup etmemek için çok daha fazla çalışmaya devam edeceğim" sözlerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Macaristan, Finans, Eğitim, Yerel, izmir, Son Dakika

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