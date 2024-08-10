Genç Şahin Tedavisi Tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde veteriner hekimler tarafından tedavisi tamamlanan Genç Şahin gökyüzünde özgürce kanat çarptı.
Düzce'de doğada bitkin halde bulunan Genç Şahin'in tedavisi tamamlandı. DKMP Düzce Şube Müdürlüğü veteriner hekimlerince yapılan muayenede parazit enfeksiyonu olduğu tespit edilen tedavisi tamamlanan Genç Şahin doğaya salındı. Şahin özgürlüğüne kanat çırparak gözlerden kayboldu. - DÜZCE
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