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Genç yatırımcı Engin Sancak: "Gayrimenkul alanında yatırımlarımızı genişletiyoruz" - Son Dakika

Genç yatırımcı Engin Sancak: "Gayrimenkul alanında yatırımlarımızı genişletiyoruz"

17.01.2022 10:32
Genç yatırımcı Engin Sancak: "Gayrimenkul alanında yatırımlarımızı genişletiyoruz"

Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan gayrimenkul sektörünün son dönemde hareketlilik yaşandığını ifade eden genç yatırımcı Engin Sancak, Sancak İnşaat olarak, yatırım alanlarını daha da genişleteceklerini belirtti.

Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan gayrimenkul sektörünün son dönemde hareketlilik yaşandığını ifade eden genç yatırımcı Engin Sancak, Sancak İnşaat olarak, yatırım alanlarını daha da genişleteceklerini belirtti.

Yatırımlarını inşaat sektörünün büyüme rakamlarına göre şekillendirdiklerini kaydeden Sancak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Sancak, Sancak İnşaat'ın yeni yatırımları hakkında da önemli bilgiler paylaştı. İstanbul Havalimanı lokasyonunda yaşanabilir yaşam alanlarıyla önemli projelere imza attıkların belirten Engin Sancak, öncelikle İstanbul olmak üzere yatırım alanlarını daha da genişleteceklerini söyledi.

"Amacımız her kesime hitap eden sağlam yapılar inşa etmek"

Her bütçeye uygun cazip fiyat avantajlarıyla insanların konut ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflediklerinin altını çizen Engin Sancak; "Gayrimenkul alanında faaliyetlerimizi genişletiyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda bizler de firma olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Amacımız cazip fiyatlarla her kesime hitap eden sağlam temellere dayanan görsel ve estetik yapılar inşa etmek." şeklinde konuştu.

"Konut satışlarına ilgi yüksek"

İnşaat sektörünün içerisinde bulunduğu geçici türbülanslara dair de değerlendirmelerde bulunan Sancak "İnşaat sektörünün geçici türbülanslar içerisinde olduğunun farkındayız. İnşaat firmalarının, bu doğrultuda doğru planlamalar ve programlarla bu zor dönemlerden zarar görmeden çıkması mümkün. Özellikle gayrimenkul sektörüne oldukça yoğun bir ilgi var. Konut satışlarına vatandaşların ilgisi oldukça yüksek. Firmalar bu durumu mutlaka değerlendirmelidir" dedi.

"Marka değerimiz topluma güven veriyor"

Engin Sancak; "İnşaat sektöründeki konumunuz oldukça önemli bir noktada. Geçmişte hayata geçirdiğimiz tüm projeler ve gelecekte gerçekleştireceğimiz tüm yatırımlarımızda önceliğimiz müşteri memnuniyeti ve beklentilerin karşılanmasına yönelik oldu ve olacaktır. Bu yönetim politikamızın zaman içerisinde hak ettiği karşılığı bulduğunu düşünüyorum. Bugün, Sancak İnşaat denildiğinde hemen hemen herkeste güçlü bir güven hissi oluşuyor. Bu bizim için oldukça mutluluk verici" dedi.

Engin Sancak Türkiye'de marka değeri yüksek kuruluşlar arasına girme hedefine bir adım daha yaklaştıklarını, geçmişte inşa ettikleri yapıların dışında gelecekte inşa edecekleri estetik mimari yapılarla fark oluşturmaya hazır olduklarını belirtti. - BURSA

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Gayrimenkul, Yatırımcı, Yatırım, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genç yatırımcı Engin Sancak: 'Gayrimenkul alanında yatırımlarımızı genişletiyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç yatırımcı Engin Sancak: "Gayrimenkul alanında yatırımlarımızı genişletiyoruz" - Son Dakika
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