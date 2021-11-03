Gençler Beyoğlu 3x3 Basketbol Turnuvası'nda kıyasıya yarıştı - Son Dakika

Beyoğlu'nda gençler için düzenlenen 3X3 Basketbol Turnuvası'nın başlama atışını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu kadim şehri gelecekte ülkemize madalyalar kazandıracak genç sporcuların yetiştiği bir merkez haline dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Beyoğlu'nda gençlerin beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek amacıyla 3X3 Basketbol Turnuvası düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Cihangir Parkı Basketbol Sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 12 takım ve 70 genç sporcu katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın hava atışıyla başlayan turnuvada gençler şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Büyükler, Gençler ve Yıldızlar olmak üzere üç farklı yaş kategorisinde düzenlenen turnuvanın kazanan takımları müsabakaların ardından düzenlenen törenle kupa ve madalya aldı.

Ülkemize madalyalar kazandıracak genç sporcular yetiştiriyoruz

Beyoğlu'nda spor alanında yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Kültürün, sanatın ve turizmin merkezi olan Beyoğlu, son yıllarda yaptığımız çalışmalarla sporun da merkezi olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Bu kadim şehri gelecekte ülkemize madalyalar kazandıracak genç sporcuların yetiştiği bir merkez haline dönüştürmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda ilçemizde bulunan tüm sahaların ve spor alanlarının genç sporcularımıza hizmet sunacak şekilde yeniden düzenlenmesi için kapsamlı bir çalışma yürüttük" dedi.

Her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Başkan Yıldız, "Beyoğlu'nun altı farklı noktasında bulunan spor tesislerimizi gençlerimizin ve amatör spor kulüplerinin kullanımına sunduk. Bu spor tesislerinde amatör spor kulüplerimiz dönüşümlü olarak antrenmanlarını ve maçlarını yapabiliyorlar. Gençlerimizde bu alanlarda düzenlenen sportif aktivitelere katılıyorlar. 3X3 Basketbol Turnuvası da bu aktivitelerden sadece bir tanesi. Turnuvaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL