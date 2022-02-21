Gençler Beyoğlu Bowling Turnuvası'nda kıyasıya yarıştı - Son Dakika

Beyoğlu'nda gençler hafta sonu düzenlenen Bowling Turnuvası'nda kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvaya Başkan Yıldız da katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

Beyoğlu'nda gençler hafta sonu düzenlenen Bowling Turnuvası'nda buluştu. Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliğinde Fitaş Pasajı'nda düzenlenen turnuvaya gençler yoğun ilgi gösterdi. 16-25 yaş arası gençlerin katıldığı turnuvada beşer kişilik 38 takım kıyasıya mücadele etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile eşi Seyhan Yıldız'ın da turnuvaya katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu. Başkan Yıldız turnuvanın ardından gençlere Islak hamburger ısmarladı.

Çok güzel bir hafta sonu etkinliği oldu

Gençlerle birlikte turnuvaya katılan Başkan Yıldız, "Genç arkadaşlarımız için düzenlediğimiz 'Bowling Turnuvası' na katılarak gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Hep birlikte centilmence yarıştık ve birlikte keyif dolu dakikalar yaşadık. Çok güzel bir hafta sonu etkinliği oldu. Tüm gençlerimize öncelikle sağlıklı bir hayat diliyorum. Spor, eğitim ve özel hayatınızda başarılar diliyorum. Beyoğlu Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Sporun her alanında bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL