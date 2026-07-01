Gençler Ekonomik Zorluklar Nedeniyle Evlenemiyor

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Türkiye'de ekonomik dalgalanma nedeniyle yuva kurmak güçleşti. Osmaniye'de gençler evlenmek istediklerini ancak hayat pahalılığının evlenmeyi güçleştirdiğini dile getirdi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki gençler, mevcut ekonomik şartlarda evlenmenin imkansız hale geldiğini savundu.

Efe Duman, ekomonik sorunlar dolayısıyla evlenme umudunun olmadığını dile getirerek, "Evlenmeyi açıkçası bu ekonomik şartlarda düşünemiyorum bir Türkiye genci olarak" dedi.

"BU PARAYI BULMAK ÇOK ZOR"

Tufan Acar ise güzel bir hayat sürebilmek için evlenilmesi gerektiğini, kendisinin de evlenmeyi düşündüğünü ancak şu anki şartlarda bunun zor olduğunu dile getirdi. Acar, şunları söyledi:

"Çok masrafı var, başta altın fiyatları olmak üzere. Gelinlik masrafıdır, damatlık masrafıdır, orkestrası müziğidir, eşyası, evidir, daha oraya girmeden çok masraf çıkıyor. Tabii ki bizi zorlar, çok zorlar. Yani arkasında biri olmayan bir insanı çok zorlar. Tek başına bir düğün yapmak isteyen insanı haliyle yorar. Bakalım, kısmet diyelim, çabalıyoruz. Kadirli şartlarında bir ev üç milyon lira olmuş olsa, iki milyon da düğün masrafı desek beş milyonluk olduk zaten. Bu parayı bulmak çok zor."

Evliliği düşündüğünü ifade eden Orhan Yaka da ekonomik durumdan dert yanarak, "Ülkenin durumu malum. Bu şartlar altında zor. Evlenmeyi düşünüyoruz ama maddi açıdan gücümüz yok" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN DURUMU ÇOK KÖTÜYE GİDİYOR"

Esnaf Tülay Taşdemir ise, "Şu anki durumlar hiç iyi değil. İnsanların durumu çok kötüye gidiyor. O kadar zor durumda kalıyorlar ki ne evlenebiliyorlar ne altın alabiliyorlar ne de kişisel eşyalarını karşılayabiliyorlar. O kadar zorluk ve güçlük çekiyorlar ki hayat, geçim çok pahalı, çok zor. Gençlerle konuştum, kimse altın alamıyor, kimse eşya alamıyor, maddi ve manevi gerçekten çok zorluk ve güçlük çekiyorlar. 'Evlenemiyoruz' diyorlar, hayatın o kadar pahalı olduğunu söylüyorlar. Geçinemiyorlar, geçim kuramıyorlar. Çok zorlanıyorlar" diye konuştu.