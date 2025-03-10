Gençler Hüsn-i Hat ile Sabretmeyi Öğreniyor

Sınav hazırlığındaki gençler hüsn-i hat sanatıyla sabretmeyi öğreniyor

ERZİNCAN - Erzincan'da gençler yüzyıllardır değerini koruyan ve oldukça köklü bir geçmişe sahip olan hat sanatını Erzincan Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarla öğreniyor. Sınav hazırlığında olan gençler kurs ile hem stres atıyor hem de sabretmeyi öğreniyor.

Erzincan Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Hüsn-i Hat kursu sınav hazırlığındaki gençlerden ilgi görüyor. Sınava hazırlanan gençler öğrenmesi emek isteyen kurs ile sabrı ve azmi öğreniyor.

Bu yıl kursun gençlerden oluştuğunu söyleyen Usta Öğretici Meryem Satır, Hüsn-i Hat kursunun yaşı olmadığını ifade ederek 7'den 70'e her kesime kurs verildiğini kaydetti.

"Bu kurs sabır isteyen bir kurs" diyen Meryem Satır, "Günümüzde gençler biraz sabırsızlar. Fakat kursa geldiklerinde sabrı öğreniyorlar, huzur ve sükut buluyorlar. Kendileri için güzel bir aktivite olmuş oluyor. Hem de bu güzel geleneksel Türk İslam Sanatlarının baş tacı olan Hüsn-i Hat sanatının inceliklerini öğreniyorlar" şeklinde konuştu.

Kursiyerler ise bu sanatla uğraşırken huzur bulduklarını, dinlendiklerini ve sakinleştiklerini belirttiler. 7'den 70'e herkese hat sanatını öğrenmeyi tavsiye eden gençler, geçmişten gelen bu geleneği sürdürmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler.