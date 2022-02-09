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Gençler "Kardeşin Isınır Dünya Isınır" kampanyasına destek verdi - Son Dakika

Gençler "Kardeşin Isınır Dünya Isınır" kampanyasına destek verdi

09.02.2022 12:42
Gençler "Kardeşin Isınır Dünya Isınır" kampanyasına destek verdi

Zonguldak'ta gençler "Kardeşin Isınır Dünya Isınır" kampanyasına destek vererek hazırladığı hediyeleri kardeşlerine gönderdi.

Zonguldak'ta gençler "Kardeşin Isınır Dünya Isınır" kampanyasına destek vererek hazırladığı hediyeleri kardeşlerine gönderdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Kardeşin Isınır, Dünya Isınır" sloganı ile Suriye İdlib'deki çocuklara destek amacı ile başlatılan yardım kampanyasına Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destek verdi. Çocuklar için başlayan kampanya kapsamında Zonguldak İl ve İlçe Gençlik merkezlerince hediyeler toplandı. Gönüllüler hazırladıkları hediyeleri araca yükleyerek küçük kardeşlerine ulaşması için yola çıkardı. Kullanılmamış mont, bot, çorap, atkı, bere, eldiven, kazak, pantolon gibi kıyafetler İdlib'deki çocuklara ulaştırılacak. - ZONGULDAK

Gençler Kardeşin Isınır Dünya Isınır kampanyasına destek verdi
Gençler Kardeşin Isınır Dünya Isınır kampanyasına destek verdi

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Zonguldak, gençlik, Suriye, İdlib, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gençler 'Kardeşin Isınır Dünya Isınır' kampanyasına destek verdi - Son Dakika


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