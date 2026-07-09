Gençler Mersin'e Kamp İçin Yolculukta - Son Dakika
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Gençler Mersin'e Kamp İçin Yolculukta

Gençler Mersin\'e Kamp İçin Yolculukta
09.07.2026 13:45
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Menteşe'den gençler, Mersin'deki Uluslararası Mavi Deniz Gençlik Kampı'na katılıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan gençler, deniz ve doğayla iç içe bir kamp deneyimi yaşamak üzere Mersin'e doğru yola çıktı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından organize edilen 21. Dönem Ulusal Mavi Deniz Gençlik Kampı'na katılacak olan kafile, Mersin'in Silifke ilçesine hareket etti.

Mersin'in doğal güzellikleriyle ünlü Silifke ilçesindeki Altuğ Verdi Gençlik Kampı, bu dönem kapılarını Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler için açtı. Akdeniz'in eşsiz doğası ve maviliğiyle iç içe gerçekleşecek olan kamp programı, gençlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kamp süresince gençler; kendileri için özel olarak hazırlanan kültürel, sportif ve sosyal etkinliklerle dolu dolu bir dönem geçirecek. Birbirinden renkli aktivitelerle doyasıya eğlenecek olan katılımcılar, aynı zamanda yeni dostluklar kurarak geleceğe dönük kalıcı hatıralar biriktirme fırsatı bulacak.

Akdeniz'in etkileyici atmosferinde yürütülen bu program, sadece eğlenceyle sınırlı kalmıyor. Kamptaki istasyon çalışmaları ve aktiviteler; gençlerin kişisel gelişimlerine doğrudan katkı sunarken, onlara takım ruhu, paylaşım ve dayanışma gibi değerleri de aşılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençler Mersin'e Kamp İçin Yolculukta - Son Dakika

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