Gençler sordu Dr. Yılmaz cevapladı - Son Dakika
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Gençler sordu Dr. Yılmaz cevapladı

19.03.2022 12:59
Gençler sordu Dr. Yılmaz cevapladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilin obezite ve sağlık yaşamı ile ilgili Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'la görüştü.

DÜZCE(İHA) – Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilin obezite ve sağlık yaşamı ile ilgili Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'la görüştü.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve yürütülmekte olan proje kapsamında Düzce'de obezite durumu ve sağlıklı yaşam ile ilgili Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile röportaj gerçekleştirdi.

Dr. Yılmaz çocukları ilin sağlık durumu ile bilgilendirirken duyarlılıkları içinde teşekkür etti. Röportajın sonunda ise Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul hakkında ve proje hakkında bilgiler verdi. - DÜZCE

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Anadolu Lisesi, mevlana, Obezite, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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