Gençlerden Aile Paneli Düzenlendi

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 2025 Aile Yılında düzenlenen ve gençliğin aile kavramına dair düşüncelerini yansıttığı "Gençlerin Gözünden Aile" konulu ilk öğrenci paneli gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda büyük ilgi gören programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, gençlerin sağlıklı gelişimi için aile desteğinin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ise panelin düzenlenmesinde İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Menekşe ve dekan yardımcıları başta olmak üzere, akademik kadroya, program yönetimine ve öğrenci panelistlere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Aile bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Rektör Sözbir, her aile ferdinin gündeme gelen meseleleri birlikte konuşmasının iletişimi ve dayanışmayı artıracağını önemle vurguladı.

Dr. Öğr. Üyesi Esma Çetin'in yönetiminde gerçekleşen öğrenci panelinde, günümüz aile dinamikleri mercek altına alındı. Şevval Akkan, dijital platformların aile ilişkilerine etkisini sorgularken, Büşra Gülen kuşaklar arası farklılıkların potansiyel değerini vurguladı. Semanur Çakır aile desteğinin gençler için taşıdığı çift yönlü anlamı irdelerken, etkinliğin son konuşmacısı Yusuf Çelik ise ailelerin gençler üzerindeki etkisini ebeveyn yaklaşımları değerlendirdi.

Program, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi. - DÜZCE