Gençlik Festivali, Ayna konseriyle son buldu - Son Dakika
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Gençlik Festivali, Ayna konseriyle son buldu

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Uşak Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Festivali, Ayna grubunun muhteşem konseriyle sona erdi. Festivalde gençler unutulmaz anlar yaşadı.

21.05.2024 07:31  Güncelleme: 07:44
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Gençlik Festivali, Ayna konseriyle son buldu

Gençlik Festivali unutulmaz görüntülerle kapanış yaptı

UŞAK - Uşak Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Festivali Ayna grubunun muhteşem şarkıları ile sona erdi.

Üç gün süren festivalin son gününde sahnenin ilk sanatçısı hem genç hem enerjik sanatçı Elif Buse Aşan oldu. Aşan, kendi tarzında seslendirdiği şarkılar ile gençlere hitap ederek enerjisini festival severler ile paylaştı. Ardından sahne sırası "Yeniden de sevebiliriz... Akdeniz", "Ölünce sevemezsem seni" gibi birçok unutulmaz şarkıya hayat vermiş olan; konser verme rekoru kıran "Ayna" grubuna geçti. Ayna grubunun sahne almasıyla alana akın eden vatandaşlar da tüm enerjileri ile grubun şarkılarına eşlik etti. Uşaklı her yaştan insanın uzun süre unutamayacağı müzik ziyafetinin ardından sanatçılara hediyeleri takdim edilirken, gençlik festivali geride renkli görüntüler bırakarak sona ermiş oldu.

Gençlik Festivali, Ayna konseriyle son buldu
Kaynak: İHA

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