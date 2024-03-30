Gençlik ve Spor Bakanlığı, güreş sporcularına malzeme desteği sağladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından güreş sporcularına gönderilen spor malzemeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş tarafından dağıtıldı.

Bakanlık tarafından gönderilen malzemeler 16 güreş sporcusu ve 2 antrenöre teslim edildi.

Sporculara her zaman destek olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Keleş, "2009 yılından bu yana Spor Genel Müdürlüğü tarafından ilimizde olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek sporcuların yetiştirildiği gündüzlü sporcu eğitim merkezinde yürütülen çalışmalar ve sporculara verilen desteklerle büyüyor. Güreş çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğü gündüzlü sporcu eğitim merkezinde çalışmalarına aralıksız olarak devam eden 16 sporcu ve 2 antrenörümüze malzeme desteğinde bulunduk. Burada antrenörlerimizin kontrolünde eğitim alan gençlerimizin en iyi imkanlardan yararlanması için tüm gayreti gösteriyoruz. Geleceğin sporcularını yetiştirebilmek için onların her zaman yanındayız. Ben inanıyorum ki bu ekmelerimizin karşılığı olarak onlar birer Milli Sporcu olarak gelecekte hayatlarında spor anlamında önemli kariyerler yapacaktır. Ben tüm sporcu ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN