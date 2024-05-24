Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gündüzlü Sporcu Eğitim Merkezi\'nde spor malzemelerini dağıttı

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Gündüzlü Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcularına ve antrenörlerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş tarafından dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcularla bir süre sohbet ederek kendilerine başarılar diledi.

Sporcuların en iyi imkanlardan yararlanabilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirten Müdür Keleş, "Burada antrenörlerimizin kontrolünde eğitim alan gençlerimizin en iyi imkanlardan yararlanması için tüm gayreti gösteriyoruz. Geleceğin sporcularını yetiştirebilmek için onların her zaman yanındayız. Ben inanıyorum ki bu ekmelerimizin karşılığı olarak onlar birer Milli Sporcu olarak gelecekte hayatlarında spor anlamında önemli kariyerler yapacaktır. Ben tüm sporcu ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Tören, sporcuların ve antrenörlerin teşekkür konuşmalarıyla sona erdi. Gündüzlü Sporcu Eğitim Merkezi'nde eğitim gören gençler, sağlanan malzeme desteğiyle daha iyi şartlarda çalışabilecek olmanın mutluluğunu yaşadı. - ADIYAMAN