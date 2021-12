Genel Müdür Kaplan engelli personelle bir araya geldi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kurumdaki engelli personellere yönelik program düzenledi.

VASKİ Genel Müdürlüğünün toplantı salonunda kurumda çalışan engelli personellere yönelik program düzenlendi. Programda VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ile yardımcıları Emre Eşme ve Kemal Balkış, kurumdaki engelli personellerle bir araya geldi. Personellerle yakından ilgilenerek, istek ve taleplerini dinleyen VASKİ Genel Müdürü Kaplan, engelli bireylerin toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu kaydederek, engelli bireylerin yalnızca bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini kaydetti. Yılın belirli gün ve haftalarında değil, yılın her günü engelli bireylerin hatırlanması gerektiğini ifade eden Kaplan, "En büyük engel sevgisizliktir. Fiziki engeller değil, kalplerdeki engeller sorun teşkil etmektedir. Dolayısıyla engelli kardeşlerimize karşı her konuda yardımcı olmak hepimizin asli görevidir" dedi. - VAN