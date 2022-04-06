Genel Müdür Turan: "Her türlü şartta özveriyle görevini yerine getiren polis teşkilatımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" - Son Dakika
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Genel Müdür Turan: "Her türlü şartta özveriyle görevini yerine getiren polis teşkilatımıza ne kadar teşekkür etsek azdır"

06.04.2022 16:43
Genel Müdür Turan: "Her türlü şartta özveriyle görevini yerine getiren polis teşkilatımıza ne kadar teşekkür etsek azdır"

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan ve beraberindeki heyet Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ı makamında ziyaret etti.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan ve beraberindeki heyet Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ı makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, Hastane Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ı makamında ziyaret ederek, Polis Haftası'nı kutladılar. Sohbet ortamında geçen ziyarette, Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı ve Polis Haftası'nı kutladıklarını dile getiren Genel Müdür Yasemin Turan, "Köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin ve milletimizin huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla kutsi bir görev üstlenmiştir. Bu anlamda daima yanımızda olduğunu bizlere hissettiren, gece-gündüz demeden her türlü şartta büyük bir özveriyle görevini yerine getiren Polis Teşkilatımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, emniyet mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Şu anda görevi başında bulunan teşkilat mensuplarımıza da sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da nazik ziyaretlerinden dolayı Büyük Anadolu Hastaneleri heyetine teşekkür etti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genel Müdür Turan: 'Her türlü şartta özveriyle görevini yerine getiren polis teşkilatımıza ne kadar teşekkür etsek azdır' - Son Dakika


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