Genel Sekreter Koyak: " Köylerde 1 yılda 949 hayvanın kısırlaştırma ve bakımı yapıldı" - Son Dakika
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Genel Sekreter Koyak: " Köylerde 1 yılda 949 hayvanın kısırlaştırma ve bakımı yapıldı"

01.03.2022 12:30
Genel Sekreter Koyak: " Köylerde 1 yılda 949 hayvanın kısırlaştırma ve bakımı yapıldı"

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, 1 yılda İl Özel İdarenin mobil hayvan kısırlaştırma ve bakım aracıyla köylerde yaşayan 949 hayvanın kısırlaştırma ve bakımının yapıldığını belirtti.

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, 1 yılda İl Özel İdarenin mobil hayvan kısırlaştırma ve bakım aracıyla köylerde yaşayan 949 hayvanın kısırlaştırma ve bakımının yapıldığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, " Sahipsiz köpeklerin kontrolsüz üremelerinin önüne geçilmesi, insan ve çevre sağlığının korunması için Valimiz Ali Çelik'in önerisiyle Kütahya İl Özel İdaresi tarafından kırsalda yaşayan sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için bir yıl önce ekip kuruldu ve Mobil Hayvan Kısırlaştırma Aracı hizmete sunuldu. 1 yılda mobil hayvan kısırlaştırma ve bakım aracıyla köylerde yaşayan 949 hayvanın kısırlaştırma ve bakımı yapıldı" dedi. - KÜTAHYA

Genel Sekreter Koyak: Köylerde 1 yılda 949 hayvanın kısırlaştırma ve bakımı yapıldı

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Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genel Sekreter Koyak: ' Köylerde 1 yılda 949 hayvanın kısırlaştırma ve bakımı yapıldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genel Sekreter Koyak: " Köylerde 1 yılda 949 hayvanın kısırlaştırma ve bakımı yapıldı" - Son Dakika
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