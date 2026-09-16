Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti. Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, ziyarette Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile görüştü.