Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchınovskı'yi karşıladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchınovskı'yi askeri törenle karşıladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchınovskı'yi askeri törenle karşıladı. - ANKARA
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