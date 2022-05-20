GENYAD projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından başlatılan Gençlere Yaşam Danışmanlığı (GENYAD) Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gençlerin ve çocukların Türk milletinin kültürel değerleri ile İslam dininin esaslarının daha iyi öğrenmelerinin amaçlandığı proje Emirdağ Kaymakamlığı tarafından yürütülüyor. GENYAD projesi olağan değerlendirme toplantısında, projenin genel durumu, elde edilen sonuçlar ve yapılacak yeni faaliyetler ile ilgili bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR