GENYAD projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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GENYAD projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı

20.05.2022 12:19
GENYAD projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından başlatılan Gençlere Yaşam Danışmanlığı (GENYAD) Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından başlatılan Gençlere Yaşam Danışmanlığı (GENYAD) Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gençlerin ve çocukların Türk milletinin kültürel değerleri ile İslam dininin esaslarının daha iyi öğrenmelerinin amaçlandığı proje Emirdağ Kaymakamlığı tarafından yürütülüyor. GENYAD projesi olağan değerlendirme toplantısında, projenin genel durumu, elde edilen sonuçlar ve yapılacak yeni faaliyetler ile ilgili bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR

GENYAD projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı
GENYAD projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı

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Kaynak: İHA

Karahisar, İslam, Türk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GENYAD projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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