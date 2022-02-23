Gerez, 5. kez yeniden başkan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gerez, 5. kez yeniden başkan seçildi

23.02.2022 09:04
Gerez, 5. kez yeniden başkan seçildi

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Alçı Sıva Boyacılar Esnaf Odası Başkanlığının olağan genel kurul seçimi yapıldı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Alçı Sıva Boyacılar Esnaf Odası Başkanlığının olağan genel kurul seçimi yapıldı.

Çift liste halinde yapılan olağan genel kurul seçiminde Alçı Sıva Boyacılar Esnaf Odası Başkanı Kenan Gerez, 5. kez yeniden başkan seçildi. 318 üyesi bulunan Alçı Sıva Boyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçiminde mevcut başkan Kenan Gerez 126 oy alırken, diğer aday Sinan Karaca 20 oy aldı.

Seçim sonunda bir teşekkür konuşması yapan Kenan Gerez, "Burada kaybeden yoktur, esnafımız kazanmıştır. Tüm arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımız devam edecektir. Esnafımıza daha güzel projelerimiz var. Elimizden geldiği kadar esnafımızın sorunlarını çözme adına canla başla çalışacağız. Erzurum'daki esnafımızın sorunlarının başında kayıt dışı çalışma geliyor. Bu kayıt dışının önünde geçilmesini istiyoruz. İnşaat sektörü ülke ekonomisinin lokomotifidir. Ekonomi ile inşaat sektörü paralel bir şekil ilerlerler birinin etkilenmesi diğerini kesin etkiliyor. Türkiye ülke ekonomisinin gelişmesini, büyümesinin özellikle inşaat sektörün önünü açması gerekir" dedi. - ERZURUM

Gerez, 5. kez yeniden başkan seçildi

YORUMLAR
500

Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf Odası, Erzurum, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gerez, 5. kez yeniden başkan seçildi - Son Dakika


Son Dakika
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
08:42 Kavganın ortasında kılıç çekti! Görenler şaşkınlıktan donakaldı
08:30 Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!
08:00 Rusya-Ukrayna krizinde savaş tamtamları çalınıyor: İşte Putin'in işgal rotası...
07:57 Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı
07:53 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:10:32. #1.13#
SON DAKİKA: Gerez, 5. kez yeniden başkan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement