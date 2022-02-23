Gerez, 5. kez yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Alçı Sıva Boyacılar Esnaf Odası Başkanlığının olağan genel kurul seçimi yapıldı.

Çift liste halinde yapılan olağan genel kurul seçiminde Alçı Sıva Boyacılar Esnaf Odası Başkanı Kenan Gerez, 5. kez yeniden başkan seçildi. 318 üyesi bulunan Alçı Sıva Boyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçiminde mevcut başkan Kenan Gerez 126 oy alırken, diğer aday Sinan Karaca 20 oy aldı.

Seçim sonunda bir teşekkür konuşması yapan Kenan Gerez, "Burada kaybeden yoktur, esnafımız kazanmıştır. Tüm arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımız devam edecektir. Esnafımıza daha güzel projelerimiz var. Elimizden geldiği kadar esnafımızın sorunlarını çözme adına canla başla çalışacağız. Erzurum'daki esnafımızın sorunlarının başında kayıt dışı çalışma geliyor. Bu kayıt dışının önünde geçilmesini istiyoruz. İnşaat sektörü ülke ekonomisinin lokomotifidir. Ekonomi ile inşaat sektörü paralel bir şekil ilerlerler birinin etkilenmesi diğerini kesin etkiliyor. Türkiye ülke ekonomisinin gelişmesini, büyümesinin özellikle inşaat sektörün önünü açması gerekir" dedi. - ERZURUM