Gerger'deki yabani nergisler yerli turistlerin ilgi odağı oluyor - Son Dakika

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Gerger'deki yabani nergisler yerli turistlerin ilgi odağı oluyor

ADIYAMAN Adıyaman'ın Gerger ilçesi Atatürk Baraj kenarındaki 20 dönümlük doğal nergis bahçesi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Gerger ilçesinde bölgede yetişen ters lalelerin yanı sıra, doğal olarak yetişen nergisler de bölgede kendini göstermeye başladı. Üçkaya köyü kırsalında yetişen doğal nergisler, yerli turistlerin akınına uğruyor. Her yılın sadece 2 ayı görülen nergisler, sarı ve beyaz renklerinin yanı sıra muhteşem kokusu ile insanları mest ediyor. Çevredeki ve bölgedeki farklı illerden doğa severler ise nergis bahçelerindeki kartpostallık manzarada fotoğraf çekilip, nergis topluyor

Yöre halkı, yılladır 20 dönümlük alanda yetişen doğal nergis çiçeği tarlasının doğal SİT alanı olarak tescillenmesini bekliyor.