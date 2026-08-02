Germencik, 22. İncir Festivali’ne hazırlanıyor - Son Dakika
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Germencik, 22. İncir Festivali’ne hazırlanıyor

Germencik, 22. İncir Festivali’ne hazırlanıyor
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Aydın’ın Germencik ilçesinde bu yıl 22’ncisi düzenlenecek Germencik İncir Festivali için hazırlıklar sürerken, Belediye Başkanı Burak Zencirci festivalin 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Germencik İncir Festivali için hazırlıklar sürerken, Belediye Başkanı Burak Zencirci festivalin 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Germencik Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve ilçenin simgesi olan incirin tanıtımına katkı sağlayan Germencik İncir Festivali bu yıl da dopdolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival kapsamında konserler, çeşitli etkinlikler, kültürel buluşmalar ve yöresel lezzetlerin yer alacağı organizasyonun programı ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Festival hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, geçen yıl yoğun ilgi gören festivalin bu yıl daha güçlü ve daha renkli bir içerikle gerçekleştirileceğini belirtti.

Başkan Zencirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazır mısın Germencik? Geçen yıl dolu dolu geçti. 22. Germencik İncir Festivali bu yıl çok daha güçlü, çok daha renkli ve birbirinden özel sürprizlerle geliyor. Konserlerden etkinliklere, lezzetlerden kültürel buluşmalara dünyanın incirini tanıtan festivalimiz sizleri bekliyor. 21-27 Eylül tarihlerinde Germencik'te buluşacağız. Çok yakında tüm programı ve sürprizleri açıklıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik, 22. İncir Festivali’ne hazırlanıyor - Son Dakika

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