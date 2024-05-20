Germencik Belediye Başkanı Engellilere Pozitif Ayrımcılıkla Hizmet Vereceğini Söyledi

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesini ağırladı. Başkan Zencirci belediyenin engellilere, pozitif ayrımcılıkla hizmet vereceğini söyledi.

Hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen ile yönetimini ağırlayan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, kentte yaşayan görme engellilerin yaşadıkları sorunları dinledi. Belediye olarak engellilere karşı pozitif ayrımcılıkla hizmet vereceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Zencirci, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığa dayalı bir belediyecilik anlayışıyla hizmet verecek, süreç içerisinde bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bizim göremeyip onların gördüğü eksiklikler, talep ve ihtiyaçlar konusunda ne varsa mesai kavramı gözetmeksizin yapmaya hazırız. Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Derneğin Başkanı Bayram Özen ve beraberindekiler, nazik karşılamaları için Başkan Zencirci'ye teşekkür etti. - AYDIN