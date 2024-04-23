Germencik Belediye Başkanı Makamını Çocuklara Devretti

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünde makamını çocuklara devretti.

Temsili başkanların arasında, Ortaklar Fatih Anaokulu'nda eğitim gören 6 yaşındaki Mihraç Taşar da vardı. Sempatik tavırları ve yaşına göre yüksek bilinçli talepleriyle ilgi odağı olan Mihraç, Belediye Başkanı Zencirci'den çocuk parkı ve çocuk etkinlikleri talep etti. İsteklerini sıraladıktan sonra itfaiyeci olmak istediğini dile getiren Mihraç'ı makam ziyareti sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik İtfaiye Amirliği'ne götüren belediye personelleri, Mihraç'a küçük bir sürpriz yaptı.

İtfaiye amirliğinde eğlenceli vakit geçiren sevimli başkan Mihraç, itfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirip, meslek hakkında küçük bilgiler aldı. - AYDIN