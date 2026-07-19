Başkan Zencirci Meşeli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Zencirci Meşeli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Başkan Zencirci Meşeli Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu
19.07.2026 19:19  Güncelleme: 19:20
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Meşeli Mahallesi'nde kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Meşeli Mahallesi'nde kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Meşeli Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında mahallede bulunan kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Burak Zencirci, Meşeli Mahallesi'ndeki kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Esnafı da ziyaret eden Zencirci, iş yeri sahiplerine hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek talep ve önerileri dinledi. Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Zencirci, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Meşeli Mahallemizde bulunan kahvehanelerimizi ziyaret ederek halkımızla buluştuk, esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. Keyifli sohbetleri, iyi dilekleri ve misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunarım" dedi. Mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Zencirci Meşeli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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