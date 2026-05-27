Başkan Zencirci\'den bayramda görev başındaki emekçilere ikramiye müjdesi

27.05.2026 22:33  Güncelleme: 22:35
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, bayramda görev yapan personele teşekkür ederek bayram mesaileri ve geçmiş dönem ikramiye ödemelerinin ilk maaşta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Kurban Bayramı boyunca sahada fedakarca görev yapan belediye çalışanlarının büyük bir özveri örneği sergilediğini belirten Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçenin düzeni ve vatandaşların rahatı için gece gündüz çalışan personellerine teşekkür ederek, geçmiş ikramiyeleri de dahil olmak üzere bayram mesailerinin ilk maaşlarına yansıyacağı müjdesini verdi. Başkan Zencirci açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Öncelikle tüm mesai arkadaşlarımın ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramını kutluyorum. Bayram demeden, tatil gözetmeden vatandaşlarımız için görevlerinin başında olan tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Germencik'te hizmetin aksamaması adına ortaya koyduğunuz emek ve fedakarlık çok kıymetlidir. Bu vesileyle, bayram süresince görev yapan tüm emekçi kardeşlerimizin bayram mesailerinin ve geçmiş dönemlere ait ikramiye ödemelerinin tamamının ilk maaş gününde hesaplara yatırılacağının müjdesini paylaşmak istiyorum. İyi ki varsınız." - AYDIN

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 22:48:46. #7.13#
