Germencik Belediye Başkanı'ndan Şiddetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
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Germencik Belediye Başkanı'ndan Şiddetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Germencik Belediye Başkanı\'ndan Şiddetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Aydın'da etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşları şiddetli yağış ve rüzgar konusunda uyararak dikkatli olmalarını istedi.

01.04.2025 15:13  Güncelleme: 15:15
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçe genelinde yaşanması muhtemel şiddetli yağış ve rüzgara karşı vatandaşları uyararak, dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Aydın'ı dün akşam saatlerinden bu yana etkisi altına alan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çatıları uçuran, ağaçları deviren fırtına büyük çapta maddi hasara yol açtı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ilçede beklenen şiddetli yağış ve rüzgarın vatandaşlar için tehlike oluşturabileceğine dikkat çekerek halkı uyardı. Başkan Zencirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizi etkisi altına alan fırtınadan dolayı ilçemizde yaşanması muhtemel şiddetli yağış ve rüzgar riskine karşı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekiplerimiz sahada olacaktır. Kıymetli vatandaşlarımızdan da önlemlerini almalarını ve dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik Belediye Başkanı'ndan Şiddetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı - Son Dakika

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