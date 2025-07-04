Germencik Belediye Başkanı\'ndan Yangın Tedbiri Çağrısı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı vatandaşlara önemli bir çağrıda bulanarak su tankeri olan çiftçilerin tankerlerini dolu ve hazır halde bulundurmalarını istedi.

Son günlerde Aydın ve çevre illerde meydana gelen yangınlara dikkat çeken Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yangın durumuna karşı ilçe genelinde tedbirlerin artırıldığını belirtti. Başkan Zencirci özellikle kırsal alanlarda yaşayan çiftçilere seslenerek, "Kıymetli hemşerilerimiz, son günlerde gerek ilimizde gerekse çevre illerde yaşanan yangın felaketlerinden dolayı ilçemizde de bir yangına karşı tedbir açısından tüm çiftçilerimizin su tankerlerini dolu ve hazır halde bulundurmalarını önemle rica ederiz. Lütfen dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı. Açıklamasında dikkat ve dayanışma çağrısı yapan Zencirci, yangın riskinin yüksek olduğu bu dönemde herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Germencik Belediyesi olarak yangınla mücadeleye hazır olduklarını belirten Zencirci, vatandaşların da duyarlı davranması halinde oluşabilecek zararların en aza indirilebileceğini ifade etti. - AYDIN